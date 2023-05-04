【銀行危機】美國PacWest銀行盤前跌40%、確認與投資者洽融資方案　ZION和WAL陪跌（第二版）

▲ 【銀行危機】美PACW銀行：與多名潛在合作夥伴和投資者接觸、強調存款上升

美國區域銀行信心危機延續，PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）傳考慮賣盤，隨即引起恐慌，周三美股盤後股價一度瀉近6成。PacWest其後發表聲明表示，承認獲數家潛在合作夥伴和投資者接洽，討論一切可能方案，以符合股東最大利益。

PacWest在周四美股盤前股價依然大跌，最新跌4成，暫報3.85美元。與去年底PacWest股價22.95美元計，公司股價累跌逾8成。

PacWest以外，Zion Bankcorp（美：ZION）盤前跌7.4%，Western Alliance Bancorp（美：WAL）跌18%。

PacWest：現金及可用流動性維持穩健

PacWest 尋求投資者傳聞在美國時間周三傳出，外電引述消息指，該行考慮不同戰略選項，包括分拆、融資及賣盤。

PacWest在最新聲明表示，正尋求出售戰略性資產，包括27億美元的金融貸款組合，並強調現金及可用流動性維持穩健，截至5月2日，可用流動性佔其未投保存款達188%。

該行又稱，自摩根大通收購First Republic Bank 後，並沒有出現現金流出情況。自3月31日以來，PacWest核心客戶存款增加，而截至5月2日，存款總額約280億美元。

市場憂慮會有更多地區性銀行爆煲

從Silvergate銀行起，已累計有4家美國中小銀行出事，被聯邦或同業接管。 Keefe，Bruyette & Woods 分析師 Christopher McGratty指，銀行股下跌是基於情緒惡化，而不是基本面惡化，鑑於市場對 銀行業的信心已經動搖，美聯儲利率決定和新聞發布會變得更加重要。 據沽空機構S3數據，SPDR S&P 地區銀行ETF（美：KRE）的空倉比率已由74%升至96%。

（第二版加入PACW聲明）

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記者：譚志偉