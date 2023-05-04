【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）

▲ 【銀行危機】美PACW銀行：與多名潛在合作夥伴和投資者接觸、強調存款上升

美國區域銀行信心危機延續，PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）及Western Alliance Bancorp（阿萊恩斯西部銀行，美：WAL）傳考慮出售資產，兩股於周四美股急跌，並觸發熔斷或停牌。

PacWest周四美股早段跌近6成，並觸發熔斷。與去年底PacWest股價22.95美元計，公司股價累跌逾8成。Western Alliance Bancorp早段亦跌近60%，並觸發停牌。至於其他地區銀行股，Zion Bankcorp（美：ZION）於美股早段跌逾15%。

PacWest發表聲明表示，承認獲數家潛在合作夥伴和投資者接洽，討論一切可能方案，以符合股東最大利益。

另外，據外媒引述消息指，Western Alliance Bancorp正在考慮包括出售部分或全部業務的戰略選項，並已聘請顧問討論相關事宜。截至3月底止，WAL的資產約有710億美元。但WAL其後否認有關消息。

PacWest：現金及可用流動性維持穩健

PacWest 尋求投資者傳聞在美國時間周三傳出，外電引述消息指，該行考慮不同戰略選項，包括分拆、融資及賣盤。

PacWest在最新聲明表示，正尋求出售戰略性資產，包括27億美元的金融貸款組合，並強調現金及可用流動性維持穩健，截至5月2日，可用流動性佔其未投保存款達188%。

該行又稱，自摩根大通收購First Republic Bank 後，並沒有出現現金流出情況。自3月31日以來，PacWest核心客戶存款增加，而截至5月2日，存款總額約280億美元。

市場憂慮會有更多地區性銀行爆煲

從Silvergate銀行起，已累計有4家美國中小銀行出事，被聯邦或同業接管。 Keefe，Bruyette & Woods 分析師 Christopher McGratty指，銀行股下跌是基於情緒惡化，而不是基本面惡化，鑑於市場對 銀行業的信心已經動搖，美聯儲利率決定和新聞發布會變得更加重要。 據沽空機構S3數據，SPDR S&P 地區銀行ETF（美：KRE）的空倉比率已由74%升至96%。

（第二版加入PACW聲明、第三版加入WAL傳或賣資產，第四版加入WAL否認出售資產）

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記者：譚志偉