【AI發展】微軟首席安全長反駁馬斯克：AI開發應加緊發展，而非暫停

包括馬斯克（Elon Musk）在內約千名科技界人士，早前聯署發出公開信，提議「暫停人工智慧發展6個月」，更警告AI工具將「對社會和人類構成深遠風險」。微軟首席安全長Eric Horvitz日前就此回應，認為AI方面的研發應該「加緊發展」，而非暫停。

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Eric Horvitz在上周日發表的訪問中稱，尊重簽署公開信的人，也理解人們可能對人工智能存在擔憂，但他認為「加速」發展是必要的停。

他更稱：「六個月的暫停沒有多大意義。我們需要更理解、指導甚至監管這項技術的層面上，投入更多，而不是暫停。

微軟最早在2019年向OpenAI 投資10億美元，並於今年1月宣布，將對OpenAI 進行「為期數年、價值數十億美元」的投資。

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