【網絡安全】港警夥初創辦「狩網運動」　助中小企提升網安水平

▲ Cyberbay 與香港警務處今（3日）宣布合辦「狩網運動」 ，透過發展由公私營機構組成的網絡安全資源共享平台，為本地中小企業和初創提供低成本和高效的漏洞檢測服務（Bug Bounty）和諮詢。（林宇翔攝）

Cyberbay 與香港警務處今（3日）宣布合辦「狩網運動」 ，透過發展由公私營機構組成的網絡安全資源共享平台，為本地中小企業和初創提供低成本和高效的漏洞檢測服務（Bug Bounty）和諮詢，支持中小企業和初創企業保護其業務，提升其網安能力。

隨著愈來愈多公司推行數碼化，網絡安全已成為企業發展不可缺少的一環，但科技罪案近期卻呈上升的趨勢。香港警務處最新數據顯示，2023 年首兩個月錄得的科技罪案數字為4,510宗，較去年同期2,953宗，上升達52.7%，當中釣魚攻擊是佔大多數。損失金額方面，首兩個月更錄得高達5.25億港元，較去年同期的4.95億，增長6.2%。

【AI監管】G7列5大AI監管原則 專家：港府立法仍需「睇定啲」

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科署理總警司林焯豪指出，黑客的攻擊手段日新月異，無論是個人抑或企業的電腦系統，都需持續更新方能作出有效防禦，但不少中小企的心態都抱著「一勞永逸」的心態，以為設定好系統後就足夠，忽略了對軟件及系統持續更新的重要性，結果容易導致黑客有機可乘。

中小企資源不足 致安全漏洞頻生

Cyberbay 行政總裁及聯合創辦人簡培欽則指出，鑑於成本原因，中小企及初創未必有充足資源和時間去進行嚴格的網安檢查，這也容易令安全漏洞頻頻發生。

【AI監管】憂私隱及安全風險 G7數碼部長：應對AI採取監管

為解決上述痛點，「狩網運動」將於6月及7月期間進行，活動為期兩個月，參與企業可免費獲得5,000港元的獎金預算，並於 Cyberbay的專屬平台上開啟懸賞任務，設定允許賞金獵人可在該企業的哪些網絡系統，例如官方網站或應用程式進行檢查，以及在哪些時段容許檢查等。

外部的網絡安全專才則可以「賞金獵人」的身份，透過該平台接受懸賞任務，尋找並報告企業的網絡漏洞，其後企業可購買網絡漏洞報告並支付賞金，並免費與網絡安全方案供應商進行一對一諮詢。當漏洞修正後，企業也可邀請賞金獵人進行重複測試，以確認漏洞的修復情況。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：