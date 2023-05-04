碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃

萬人迷碧咸（David Beckham）與老婆維多利亞（Victoria Beckham）多年來都相當恩愛，維多利亞趁周二（2日）為碧咸49歲生日放閃，特別貼出碧咸的性感照祝老公生日快樂，又盛讚碧咸為好爸爸及好老公。

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維多利亞連貼兩則帖文賀老公牛一，首則帖文附上一張夫妻合照，及碧咸與女兒Harper的合照。維多利亞祝碧咸生日快樂，除了向碧咸示愛之外，更形容碧咸是最好的丈夫和父親。

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第二則帖文中，維多利亞更鬼馬地貼出碧咸僅穿著内褲的性感照，大方地叫所有網民粉絲一起慶祝碧咸的生日。

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碧咸與維多利亞1999年結婚，育有24歲大仔Brooklyn、20歲二仔Romeo、18歲三仔Cruz及11歲細女Harper。

維多利亞上月已迎來49歲生日，同樣與碧咸及一眾家人在邁阿密和巴哈馬群島開派對慶祝。

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責任編輯：鄭錦玲