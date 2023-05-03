海堤灣畔三房1100萬獲承接　換樓客一睇即中心儀單位入市

中原林溢斌表示，今年首季市場消化不少購買力，樓價亦累積一定的升幅，買家需要時間消化，令最近成交有所減慢。踏入5月，東涌區暫時錄得2宗成交。其中海堤灣畔3座高層B室成交，實用面積854平方呎，三房套房連工人房間隔，享機場海景，景致開揚，3月中叫價1,150萬元，最近一星期可以睇樓，迅速以1,100萬元沽出，實用呎價12,881元，減價50萬元或4.4%。

林溢斌指，買家為換樓客，在東涌睇樓已一段時間，最近見心儀戶型有新放盤，即把握機會視察上址，並一睇即中，見業主議價空間相對大，所以即時拍板買入。原業主則於2003年以約241萬元一手買入單位，持貨20年，帳面獲利859萬元，單位大幅升值3.6倍。

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