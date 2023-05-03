【議息前瞻】普徠仕：料聯儲局今加息0.25厘 加息周斯近尾聲 惟今年內難減息

普徠仕 (T. Rowe Price)首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，儘管美國聯儲局在今晚的議息會議，很可能加息0.25厘，符合市場預期，但若認為這將是最後一次加息，5月後將會減息，她認為這種看法過於於樂觀，不利於預測聯儲局政策方向。

她指出，美國通脹水平仍然高企，勞動市場數據強勁，聯儲局面臨幾十年來最嚴峻的通脹挑戰，不太可能輕易宣布加息周期尾聲。

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Uruci認為聯儲局需要保持高度靈活性並依據數據作出判斷。儘管銀行業面臨壓力，但迄今為止的市場措施和資本充足的銀行業，為聯儲局降低通脹至2%目標提供必要空間。3月聯儲局點陣圖顯示今年風險甚高，七名委員預計5月會議後需要再加息。新數據顯示核心通脹持續高企,就業強勁,銀行業壓力和市場波動有所緩和。

Uruci相信加息周期接近尾聲，但聯儲局今年不會大幅減息。即使經濟數據疲弱，聯儲局亦不會輕易改變立場。她指出市場過早預期聯儲局2022年停止加息，而2023年的風險是市場過早反映聯儲局減息。

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記者：李兆明