【美國加息】余偉文再解釋聯匯制度、總結餘「歸零」迷思　資金流出港元體系≠流出香港

▲ 余偉文在儲局公布議息結果前發《匯思》 稱資金流出港元體系不代表撤離香港

美國議息前夕，金管局總裁余偉文發表長達2900字《匯思》文章解釋聯繫匯率制度，重申即使香港銀行體系總結餘跌至環球量化寬鬆（QE）以來低位，但自美國啟動加息周期，香港整體存款自去年4月底至今年3月底增長約1.4%，說明資金流出港元體系並不一定代表資金撤離香港。

余偉文重申，聯匯制度政策目標是「保持港元匯價穩定」，而非針對港元利率，因此整體而言，港元拆息會趨近美息，不存在金管局透過減發外匯基金票據及債券令港元利率達至某個水平。

美國聯儲局將於周四凌晨公布議息結果，外界預期很大機會為美國今輪最後一次加息。美國從去年3月累計加息4.75厘，在聯繫匯率機制下，香港體系總結餘累走約2888億元，最新跌至490億港元，為2008年11月以來最低。

余偉文：資金流出港元 仍可能留在香港金融體系

余偉文指，在總結餘下跌期間，確保銀行基本上確保資金有序、高效地流轉，銀行間的日常運作以至結算都一直保持暢順，有效支持本港經濟和社會運作。

他指，香港是國際金融中心，多年來資金流進流出是尋常事，當資金流入或流出港元的需求沒有完全被香港銀行體系消化，剩餘的部分就需要由金管局通過貨幣發行局制度下的強方或弱方兌換保證去「接手」。

自2008年起，環球主要央行為應對環球金融風暴和疫情採取量化寬鬆措施，期間淨流入港元體系的資金達一萬億港元，因此，隨著美國加息，全球流動性收緊，資金淨流出港元體系亦屬正常。

他強調，金流出港元體系兌換成其他幣種（如美元），仍可能留在香港金融體系，比較有代表性的是數據是香港銀行體系的整體存款水平，在美國此輪加息期間，香港整體存款仍在增加。

籲企業及市民應對銀行借貸利率波動有所準備

在聯匯制度下，港元拆息會趨近美息。隨著美國持續加息，港元拆息亦已逐步上升。余偉文提醒，企業和市民應該對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

他又指，金管局設有一系列流動資金安排，讓銀行在有需要時可透過安排取得港元短期流動資金，有助減少市場利率因爲流動性緊張而過度波動。

會適時調整外匯基金票據及債券的發行量

另外，余偉文又表明，金管局政策不會以「托住」銀行體系總結餘及「壓住」港元利息，而是參考和考慮市場需求，在有需要時適當調整外匯基金票據及債券的發行量。

金管局會密切留意外匯基金票據及債券市場的交易情況，以及票據及債券定期競投的結果、港元市場流動性、銀行及市場人士的反饋意見等因素，綜合評估市場對票據及債券的需求並制定發行量。

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編輯：袁諾曦