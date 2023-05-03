天韵推出運動飲料品牌享派 料明年產能不少於10萬噸

內地飲料生產商天韵國際(06836) 宣布，推出「享派」鮮果運動飲品系列，並在香港舉行名為「共創中國優質運動飲料品牌」為主題的新飲料產品大中華地區發布會。集團表示，「享派」鮮果運動飲品系列，在風味、口感、包裝等進行全面升級，新運動飲品系列分別添加蘋果、桃子、雪梨、士多啤梨４種新鮮水果果粒，可滿足社會大眾對健康生活及均衡飲食的更高關注及要求。

大家樂發盈喜 料去年度多賺逾4倍 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

天韵認為，全新「享派」鮮果運動飲品系列不但有利集團吸引新的客戶群體以擴大市場份額，拓寬收入來源，亦有望提高天韵國際品牌價值，激發員工創新潛力以及創造競爭優勢，引領鮮果運動飲料產品的新風潮，使業務多元化發展。

除了現有山東廠房，集團位於雲南的生產線也預期於第二季投產。集團預期，就飲料產品的年度設計產能於2024年將不少於10萬噸，並將按市場需求在日後陸續推出更多水果口味的運動飲料系列產品。

【大行報告】 滙豐季績好於預期 摩通建議趁高獲利 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機