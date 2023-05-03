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天韵推出運動飲料品牌享派 料明年產能不少於10萬噸

股樓投資 19:31 2023/05/03

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內地飲料生產商天韵國際(06836) 宣布，推出「享派」鮮果運動飲品系列，並在香港舉行名為「共創中國優質運動飲料品牌」為主題的新飲料產品大中華地區發布會。集團表示，「享派」鮮果運動飲品系列，在風味、口感、包裝等進行全面升級，新運動飲品系列分別添加蘋果、桃子、雪梨、士多啤梨４種新鮮水果果粒，可滿足社會大眾對健康生活及均衡飲食的更高關注及要求。

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【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

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天韵認為，全新「享派」鮮果運動飲品系列不但有利集團吸引新的客戶群體以擴大市場份額，拓寬收入來源，亦有望提高天韵國際品牌價值，激發員工創新潛力以及創造競爭優勢，引領鮮果運動飲料產品的新風潮，使業務多元化發展。

除了現有山東廠房，集團位於雲南的生產線也預期於第二季投產。集團預期，就飲料產品的年度設計產能於2024年將不少於10萬噸，並將按市場需求在日後陸續推出更多水果口味的運動飲料系列產品。

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撰文 : 李尚毅

天韻國際控股（06836） 港股

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