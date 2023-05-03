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【大行報告】 滙豐季績好於預期 摩通建議趁高獲利

股樓投資 18:33 2023/05/03

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滙豐控股（00005）早前公布首季業績優於市場預期，惟摩通發表研究報告指，雖然股價短期或會向上，但由於存款和淨息差下滑，成本上升壓力，以及減值費用風險，建議投資者趁高獲利，同時維持滙豐「中性」投資評級和61元目標價不變。滙豐周三（3日）逆市升，收報58.85元，升0.3%，成交額14.3億元。

同場加映﹕【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

該行認為，滙豐首季成本比預期少4%，撥備前利潤和核心資本比率優於預期，回購規模亦符合預期。

不過，該行提出以下4點需要留意。第一，撥備前利潤和利潤增長可能已見頂峰，存在不利風險；第二，活期及儲蓄存款下降，淨息差或已見高點，香港上海滙豐銀行將會拖累業績；第三，淨收費按年平穩，但遣散費下半年可能高達3億美元，而且矽谷銀行整合令2023年成本上升1%；第四，首季信貸成本只有18個基點，但管理層預期全年40個基點，可見減值費用風險上行。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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記者：郭秀慧

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個股分析 港股 見頂 優於預期 目標價 大行報告 遣散費 滙豐控股（00005）

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