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【港交所人事】港交所委任鄺栢頴為數據及分析聯席主管　曾任職滙豐、恒生

股市 18:23 2023/05/03

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港交所 （00388） 公布，委任鄺栢頴為董事總經理兼數據及分析聯席主管。港交所表示，鄺栢頴將與另一名聯席主管沈仲逸共同負責推動集團數據管理戰略、監督集團的數據管治，以及協助設計和落實各項數據及分析的技術方案。

港交所表示，鄺栢頴加入香港交易所前曾任恒生銀行董事總經理，負責數據分析工作。此前，他在匯豐銀行工作7年，協助該行的數據管治及轉型工作。

港交所數據及分析聯席主管鄺栢頴

港交所首席科技總監梁松光表示，鄺栢頴擁有超過20年豐富經驗，曾在多家全球領先的銀行和金融機構推動數碼及數據轉型，加盟後有助港交所不斷加強數據基礎設施、提升營運效率、通過創新為集團及客戶創造更多機遇。

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編輯：麥德銘

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