收樓三日後即租出　外區客2.28萬租藍灣半島全海景三房　

近月整體租務市場保持平穩，整體租金亦稍微回升，世紀21 Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座極高層D室單位，實用面積為595平方呎，屬三房連主人套房設計，眺望全海景，剛以22,800元租出，實用面積呎租為38.3元，租客為外區租客，單位裝潢簇新時尚，有充足收納空間，傢電齊全可帶篋入住，配上無敵環迴海景，俯瞰郵輪碼頭，鯉魚門至將軍澳南部優美景色，客人一件傾心立即租入。

招潔冰表示，剛租出單位業主於今年年1月底，以1,000萬元購入上址，於上星期才完成收樓，放盤三日火速租出，以購入價計算，租金回報率達2.7厘以上。

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