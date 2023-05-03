【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值

連升多日的濠賭股終隨大市顯著回吐，當中美高梅中國（02282）表現最差，今日（3日）一度低見9.5元，最多跌逾11%，收報9.82元，仍大跌8.7%，成交額4.2億元。兩大藍籌股金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027）分別跌4.9%及1.9%，報26.95元及55.65元。新濠國際（00200）跌6.7%；永利澳門（01128）跌3.9%；澳博（00880）跌4.4%。

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據澳門治安警方數據，5月2日入境澳門的旅客為84,740人次，而4月29日至5月2日4天累計達438,700人次入境澳門，日均約109,700人次。雖然黃金周期間澳門入境旅客量有所回升，但相比2019年同期仍低約4成。

里昂予濠賭股最新投資評級及目標價﹕

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里昂發表研究報告指，預期澳門在黃金周期間賭收強勁，整體訪量達到2019年同期水平的74%，而隨著中場博彩業務的持續強勁勢頭，估計4月29日至30日的整體博彩日均收入約13億澳門元，為4月日均賭收的2.6倍。

該行表示，目前濠賭股估值相當於預測明年企業價值對EBITDA約13.4倍，低於長期歷史均值的14.8倍。該行將新濠博亞（美﹕MLCO）列為行業首選。至於本港上市的濠賭股，該行較看好澳博及銀娛，均予「跑贏大市」投資評級，目標價分別4.6元及61.2元。

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記者：郭秀慧