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聯合國指全球新聞自由均受打擊 伊朗3女記者獲世界新聞自由獎

環球社會熱點 18:00 2023/05/03

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周三（3日）為世界新聞自由日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指所有自由都取決於新聞自由，但新聞自由於全球每個角落都受到攻擊。另外，聯合國教科文組織頒發本年度世界新聞自由獎，3名在囚伊朗女記者獲獎。

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聯合國教科文組織前一日於聯合國總部大會堂，舉行世界新聞自由日30周年紀念儀式。由於古特雷斯不在紐約，以提前錄製影片形式致辭。

古特雷斯形容新聞自由是民主和正義的基礎，也是人權的命脈，人的一切自由都取決於新聞自由。

教科文組織當日也頒發2023年度世界新聞自由獎，三名得主均為伊朗在囚女記者。

首名得主哈米迪（Niloofar Hamedi）為當地主要改革派報章《Shargh》撰稿，她率先報導22歲伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）因無戴頭巾遭警方拘留期間身亡的消息，去年9月以來一直被拘禁。

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第二名得主埃拉赫·穆罕默迪（Elaheh Mohammadi）為改革派報紙《Ham-Mihan》撰稿，專注社會和性別平等議題。她曾報導阿米尼的葬禮，自去年9月以來遭監禁。

第三名得主納爾吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）擔任記者數年，也是德黑蘭民間組織人權捍衛者中心（DHRC）的副主任。她被判入獄16年，獄中繼續報導並採訪其他女囚，去年獲無國界記者組織頒發勇氣獎。

教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）於儀式上致開幕辭，指去年為最多記者死亡的一年。她指去年有86名記者遇害，大部分並非於戰區喪生，另外也有數百人遭到襲擊或監禁。

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責任編輯：鄭錦玲

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