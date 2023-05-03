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【運動飲品】天韵國際旗下「享派」推水果運動飲料、目標年產4億罐 5月下旬線下發售
股市 18:57 2023/05/03
天韵國際 （06836） 旗下飲品品牌「享派」的鮮果運動飲品系列，周三（3日）正式推出市場，集團副主席楊雲耀預期，「享派」每年出產10萬噸升，即約4億罐，5月下旬將於線下發售，有望第三季進入本地電商市場。「享派」每罐售價約5.6元人民幣，主席楊自遠表示，內地普通功能性飲料約5至6元人民幣，故新產品定價屬合理範圍。
天韵現時於山東擁有生產基地，新廠房位於雲南，料明年第二季投產，計劃年產能約5至10萬噸。楊自遠指，雲南特色為70至2000米海拔的水果均能生產，包括熱帶，亞熱帶，溫帶水果。
品牌策略方面，楊雲耀認為，國內運動市場缺乏運動飲品，能量產品則有許多，可填補市場不足，目前推出黃桃、青蘋果、梨及草莓4款口味，預期未來將推出菠蘿及芒果等口味，並計劃僱用2至3名國家隊運動員為「享派」代言人。
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記者：宋佩恩
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