【鴻海系】富智康首季虧損擴大至5231萬美元　預告上半年綜合淨虧損亦增加

▲ 富智康首季虧損擴大至5231萬美元 預告上半年綜合淨虧損亦增加

富智康 （02038） 公布截至3月底止，首季營業收入及其他經營收入按年跌42.3%至12.7億美元，期間虧損錄得5231.5萬美元，較去年同期蝕1880萬美元有所擴大。

同時，富智康亦預期，截至今年6月底止上半年，將錄得綜合淨虧損，並可能較去年同期虧損2382萬美元擴大。公司稱錄得虧損歸因多個因素，包括消費需求受到抑制、全球手機激烈競爭和需求及利潤率持續下行，以及持續進行精簡及重組活動產生的虧損。

同時，公司預期，今年上半年的應收貿易賬款信貸及收款風險額外撥備將會增加，而首季錄得約為或低於1150萬美元。另外，應佔聯營公司及一間合營公司的首季虧損增加至約為或低於220萬美元及130萬美元，以及首季外匯損失增加至約為或低於840萬美元。

而上述負面因素現時預期將被集團附屬公司收回出售土地帶來的潛在收益進行部分抵消。

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編輯：袁諾曦