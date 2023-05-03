【遭Pornhub封IP】美國猶他州色情平台年齡驗證法生效　Pornhub採取封鎖行動抗議

色情網站Pornhub由昨（2日）起，禁止美國猶他州（Utah）IP瀏覽Pornhub，藉此抵制Utah於今（3日）起生效的新法例，要求用戶造訪色情網站如Pornhub時驗證年齡。

Utah早在2016年宣布將色情內容定為「公共衛生危機」，當時州議員表決通過年齡驗證法「SB287」。今年3月，猶他州州長Spencer Cox正式簽署並通過該法案，要求用戶每次瀏覽成人網站時驗證是否已年滿18歲。若未成年用戶接觸到色情內容，成人網站可能需負上法律責任。

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事實上，Utah並非首個實施相關法律的州分，路易斯安那州（Louisiana）在1 月已開始實施相關法律，進入色情網站的用戶將首先導向數碼身份驗證平台LA Wallet來驗證是否成年人。目前該州分用戶仍可瀏覽Pornhub，惟Pornhub在該州分的瀏覽數量已大幅下降。

據《CNN》報道，Pornhub宣布禁止猶他州用戶造訪網站後，該州用戶若嘗試進入Pornhub，將首先看到一則成人女星兼美國成人演出者倡議委員會會員Cherie DeVille抗議該新法例的影片，表示年齡驗證法將導致用戶面臨私隱外洩風險，並將用戶導向安全措施更少的平台。另呼籲立法者透過裝置識別用戶，而非要求上傳帶有照片的身份證明；同時在當地政府提供真正解決方案前，用戶將無法連接Pornhub。

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責任編輯：張寶燕

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