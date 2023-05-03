  • 26°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遭Pornhub封IP】美國猶他州色情平台年齡驗證法生效　Pornhub採取封鎖行動抗議

科技 18:25 2023/05/03

分享：

分享：

色情網站Pornhub由昨（2日）起，禁止美國猶他州（Utah）IP瀏覽Pornhub，藉此抵制Utah於今（3日）起生效的新法例，要求用戶造訪色情網站如Pornhub時驗證年齡。

Utah早在2016年宣布將色情內容定為「公共衛生危機」，當時州議員表決通過年齡驗證法「SB287」。今年3月，猶他州州長Spencer Cox正式簽署並通過該法案，要求用戶每次瀏覽成人網站時驗證是否已年滿18歲。若未成年用戶接觸到色情內容，成人網站可能需負上法律責任。

【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能

【防機密外洩】三星祭出新政策　禁員工用ChatGPT等生成式AI工具

事實上，Utah並非首個實施相關法律的州分，路易斯安那州（Louisiana）在1 月已開始實施相關法律，進入色情網站的用戶將首先導向數碼身份驗證平台LA Wallet來驗證是否成年人。目前該州分用戶仍可瀏覽Pornhub，惟Pornhub在該州分的瀏覽數量已大幅下降。

據《CNN》報道，Pornhub宣布禁止猶他州用戶造訪網站後，該州用戶若嘗試進入Pornhub，將首先看到一則成人女星兼美國成人演出者倡議委員會會員Cherie DeVille抗議該新法例的影片，表示年齡驗證法將導致用戶面臨私隱外洩風險，並將用戶導向安全措施更少的平台。另呼籲立法者透過裝置識別用戶，而非要求上傳帶有照片的身份證明；同時在當地政府提供真正解決方案前，用戶將無法連接Pornhub。

【抖音TikTok挑戰】美國派AirTag　對抗TikTok偷車挑戰

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】半價Omakase中突圍　餐飲集團逆市開3店
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
今日
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具
今日
【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
2023/05/02
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
【Google手機】Google印度揭Pixel 7a發表日期　料Google I/O大會亮相
今日
【Google手機】Google印度揭Pixel 7a發表日期　料Google I/O大會亮相

你可能感興趣

【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
今日 14:49
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具
今日 17:40
【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
17:55 2023/05/02
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
網絡保安 請願示威 路易斯安那 猶他 美國

下一篇文章

【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「並排模式」　允許同時檢視多個聊天視窗
【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「並排模式」　允許同時檢視多個聊天視窗
【防機密外洩】三星祭出新政策　禁員工用ChatGPT等生成式AI工具
【防機密外洩】三星祭出新政策　禁員工用ChatGPT等生成式AI工具
【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能
【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能
【抖音TikTok挑戰】美國派AirTag　對抗TikTok偷車挑戰
【抖音TikTok挑戰】美國派AirTag　對抗TikTok偷車挑戰
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款