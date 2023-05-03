▲ 【大行報告│科網股】大摩：環球基金經理對中資互聯網股看法審慎、續「低配」 邊隻科網股最受歐洲投資者愛戴?

摩根士丹利表示，地緣政治風險下，環球基金經理對中資互聯網股維持審慎態度，繼續予行業「低配」評級，而且持股集中於阿里巴巴 （09988） ，其次看好騰訊 （00700） 及美團 （03690） 。大摩在歐洲進行了一周路演，發現投資者對中資互聯網股的興趣，明顯較2022年9月時濃厚，但大部分投資者對行業仍持審慎態度，因全球地緣政治關係日趨緊張，仍是行業的最大風險。

「不少環球基金經理透露，即使中國已開關復常，但仍傾向維持觀望態度，而且與大部分亞洲投資者不同，眾多歐洲投資者仍然對監管及中概股除牌風險感到憂慮。」

阿里巴巴一般被視乎中資股代替品

大摩稱，大部分投資者均同意該行將阿里巴巴列為中資互聯網股的首選，樂觀來看，隨監管放寬及復常，未來6至12個月經營情況將反彈，但基於阿里巴巴一般被視乎中資股「代替品（proxy）」，近日股價經營受到地緣政治消息所左右，而且電商競爭、公司重組後控股公司估值折讓、歐洲投資者對資本回報要求偏高，均是困擾股價的負面消息。

歐洲投資者對網易及快手不感興趣

除阿里巴巴外，歐洲投資者亦偏好盈利能力透明度高的騰訊，但對其看法不及亞洲投資者般正面，主要由於復常後對遊戲公司看法偏負面有關。此外，市場對美團的看法顯著改善，投資者普遍相信抖音的競爭已大致反映在股價上。

其他中資互聯網股方面，大摩稱，歐洲投資者對網易 （09999） 及快手 （01024） 不感興趣，反而有留意復常受惠股攜程 （09961） ，並正在尋找低吸京東 （09618） 或拼多多（美：PDD）的機會，但擔心兩者面臨的挑戰，部分人有留意百度 （09888） ，惟主要限於廣告復甦及其人工智能業務。

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編輯：陳韻妍