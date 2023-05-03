【旅行趨勢】小紅書筆記增2倍　反映外遊復甦

「小紅書」及「去哪兒」聯合發布《五一旅行趨勢報告》，發現2023年2月較去年同期，小紅書出行相關筆記數量同比增長200%，反映外出旅行開始復甦。小紅書站內數據顯示，除了傳統旅遊目的地外，一些「個性化目的地」也逐漸興起，例如「田園生活」相關話題瀏覽量達2.4億，相關預訂搜索增長近500%；「寺廟」相關話題瀏覽量1.5億，相關門票預訂增長超11倍。

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傳統的出行需求，多集中在美食、美景，而新一代用戶的出行理由，更遵從個人興趣或嗜好，他們會因應個人喜好來制定行程，小紅書站內「看展」相關話題瀏覽量3.7億，相關門票預訂增長超過12倍，該趨勢為文化旅行業帶來契機。報告亦指年輕人的出行模式變得愈來愈多元化，有用戶日行2.8萬步，希望在有限時間內，體驗更多的景點。

數據顯示，42%的用戶在小紅書上看出行產品3次就想深入了解；55%的用戶近1年去的目的地，半數以上來自小紅書「種草」（受別人影響而喜歡）；另外，82.4%的用戶會在出行前通過線上途徑研究攻略。

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責任編輯：歐陽佩

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