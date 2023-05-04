  • 26°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半

環球社會熱點 08:05 2023/05/04

分享：

分享：

美國《福布斯》（Forbes）近日公布，2023年全球最高收入10大運動員排名。頭3名全為足球員，榜單上有一半運動員得益於中東資金，反映中東資金在體壇影響力持續加強。

【NBA】西岸大戰票價平均逾5500 創非總決賽二手飛新高 【下一頁】

效力沙特阿拉伯球會艾納斯（Al Nassr）的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）以1.36億美元（約10.68億港元），成為今年冠軍。C朗單計球會收入，今年估計已高達4,600萬美元（約3.61億港元）。

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）以1.3億美元（約10.2億港元）位居次席，他所效力的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）班主正是卡塔爾財團。第三位為美斯球會隊友，法國球星麥巴比（Kylian Mbappé），年收達1.2億美元（約9.42億港元）。

前10運動員（由低至高）

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」 【下一頁】

福布斯指出，賽事版權費用加場外商業機會急增，使運動員年收亦水漲船高。同時，中東資金流入體壇更是促長眾多運動員的每年收入，當中包括上榜前10的兩名高爾夫球手。

榜單中包括前3在內，多達一半運動員受益於中東資金。福布斯指過去12個月內，前10年收最高運動員中，涉及中東資金的稅前及扣除經紀費前金額估計高達11.11億美元（約87.21億港元），比去年多12%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」
2023/05/03
【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」
【Met Gala】懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？
2023/05/02
【Met Gala】懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？
美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死
2023/05/02
美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死
【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版
2023/05/02
【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
2023/05/02
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語

你可能感興趣

【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」
12:40 2023/05/03
【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」
【Met Gala】懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？
14:54 2023/05/02
【Met Gala】懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？
美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死
12:19 2023/05/02
美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死
網絡熱話 運動 卡塔爾 沙特阿拉伯 足球 巴黎 美斯 法國 C朗拿度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」
【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 澤連斯基抵芬蘭晤北歐領袖（持續更新）
【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 澤連斯基抵芬蘭晤北歐領袖（持續更新）
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款