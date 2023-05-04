2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半

美國《福布斯》（Forbes）近日公布，2023年全球最高收入10大運動員排名。頭3名全為足球員，榜單上有一半運動員得益於中東資金，反映中東資金在體壇影響力持續加強。

【NBA】西岸大戰票價平均逾5500 創非總決賽二手飛新高 【下一頁】

效力沙特阿拉伯球會艾納斯（Al Nassr）的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）以1.36億美元（約10.68億港元），成為今年冠軍。C朗單計球會收入，今年估計已高達4,600萬美元（約3.61億港元）。

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）以1.3億美元（約10.2億港元）位居次席，他所效力的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）班主正是卡塔爾財團。第三位為美斯球會隊友，法國球星麥巴比（Kylian Mbappé），年收達1.2億美元（約9.42億港元）。

前10運動員（由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」 【下一頁】

福布斯指出，賽事版權費用加場外商業機會急增，使運動員年收亦水漲船高。同時，中東資金流入體壇更是促長眾多運動員的每年收入，當中包括上榜前10的兩名高爾夫球手。

榜單中包括前3在內，多達一半運動員受益於中東資金。福布斯指過去12個月內，前10年收最高運動員中，涉及中東資金的稅前及扣除經紀費前金額估計高達11.11億美元（約87.21億港元），比去年多12%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培