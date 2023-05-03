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沙田第一城3年貶值近一成　業主蝕住放再減價　兩房528萬售

股樓投資 17:33 2023/05/03

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樓市交投放緩，蝕讓成交增加，藍籌屋苑沙田第一城近日再錄得蝕讓成交，世紀21奇豐袁麗詩表示，新近錄得沙田第一城成交，單位為39座高層H室，實用面積304平方呎，屬兩房一廳間隔，座向東北望園景，單位放盤1個月，原開價560萬元，累減5.7%，減價32萬元終以528萬元成交，實用面積呎價17,368元。

 

據了解，原業主於2020年3月以580萬元購入上址，額外印花稅徵稅期完結已隨即將單位放盤求售，持貨短短3年賬面蝕52萬元離場，單位期內帳面跌價9%。

【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 二手市場 世紀21 沙田第一城

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