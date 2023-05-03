世邦魏理仕：黃金周旅客較預期少　內地客消費模式改變不少

受惠內地「五一」黃金周，本港旅遊業及零售業市道亦見暢旺。世邦魏理仕商舖部資深董事兼主管溫運強說，原預計約有60萬內地遊客訪港，但據報錄得的實際内地旅客量約45萬，佔過去高峰期的60%。雖然旅客人數較去年大幅上升，但比香港零售商預期的內地旅客人數為少。

他續說，部分內地遊客的消費模式改變了不少，從過往單純的購物和吃喝玩樂等，轉變為追求新的體驗，包括遠足、露營深度遊或文化城市漫步等活動。

他又指，五一黃金周期間，內地遊客主要活躍於銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角四個核心區，民生區活躍度較低，相信隨着人民幣兌港元匯率走低，加上消費模式轉變，內地旅客訪港購買日常必需品的需求有可能相對減弱。

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