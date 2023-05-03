【油股】 美國債務違約憂慮升溫 油價創5周低位 「三桶油」捱沽

近期市場充斥多個不明朗因素，包括美國債務違約憂慮升溫、美國銀行系統再現危機，以及美國及歐洲可能進一步加息。國際油價連日下挫，跌至5個星期新低。紐約期油周二收市跌4美元或5.3%，每桶報71.66美元；倫敦布蘭特期油收市跌5.03%，每桶報75.32美元，均創下自3月24日以來收市新低，單日跌幅更是1月初以來最大。

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油價大跌，拖累石油相關股捱沽。「三桶油」中，中石油00857）表現最差，以接近全日最低位收市，報5.17元，跌4.4%，成交額7.5億元；中海油（00883）及中石化（00386）分別跌3.3%及2.9%，報12.22元及5.02元。三星原油ETF（03175）跌5.6%，報5.935元。油服股方面，中海油田服務（02883）及中石化油服（01033）齊跌3.1%，分別報8.81元及0.63元。

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記者：郭秀慧