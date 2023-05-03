【中小企】Airwallex助本地中小企業走向海外市場　推「Go Global」計劃

▲ 經過疫情洗禮，本地企業開始明白到要走出去，除了鞏固本地市場，同時要拓展海外市場。陳君洋表示，Airwallex新推出的「Go Global」計劃，目的在於協助中小企拓展國際市場，針對疫情後企業面臨的新挑戰。

疫情過後經濟復常，各行業再啟動，Airwallex（空中雲匯）於香港推出「Go Global」計劃，支援本地中小企、電子商務平台及初創企業邁向國際市場。

Airwallex香港及東南亞區域總經理陳君洋表示，今年首季Airwallex總交易量較去年同期增長167%，反映企業在電子交易及支付的交易金額持續攀升，並同時留意到三大趨勢：

公務出行逐步復甦

電商行業持續增長

本地企業加速數碼轉型

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經過疫情洗禮，本地企業開始明白到要走出去，除了鞏固本地市場，同時要拓展海外市場。陳君洋表示，Airwallex新推出的「Go Global」計劃，目的在於協助中小企拓展國際市場，針對疫情後企業面臨的新挑戰，包括於商務旅遊期間預訂航班即酒店、辨識新市場及發展定位策略，以及有效物流管理等。計劃中有各合作夥伴支持，包括FedEx、忠意人壽香港、Google Ads、Klook、The Executive Centre等。陳君洋解釋，客戶可以使用Airwallex的Visa信用卡以更優惠折扣，預訂航班、酒店以及管理跨境物流，並作線上線下付款。

陳君洋透露，客戶增長方面，留意到不少進出口商、初創企業以及電商都透過Airwallex的服務逐步走向世界。他以一售賣日本清酒的電商客戶為例，該網店以Airwallex作為收款平台，能更方便地兌換日圓，以向供應商付款。陳君洋相信，承此趨勢，Airwallex預計今年可望達到三位數字增長，未來更會於本地增聘30名員工應付業務需要。

記者：李彥煒

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