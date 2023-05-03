  • 28°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企】Airwallex助本地中小企業走向海外市場　推「Go Global」計劃

科技 16:54 2023/05/03

分享：

分享：

經過疫情洗禮，本地企業開始明白到要走出去，除了鞏固本地市場，同時要拓展海外市場。陳君洋表示，Airwallex新推出的「Go Global」計劃，目的在於協助中小企拓展國際市場，針對疫情後企業面臨的新挑戰。

疫情過後經濟復常，各行業再啟動，Airwallex（空中雲匯）於香港推出「Go Global」計劃，支援本地中小企、電子商務平台及初創企業邁向國際市場。

Airwallex香港及東南亞區域總經理陳君洋表示，今年首季Airwallex總交易量較去年同期增長167%，反映企業在電子交易及支付的交易金額持續攀升，並同時留意到三大趨勢：

  • 公務出行逐步復甦
  • 電商行業持續增長
  • 本地企業加速數碼轉型

【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用

【ChatGPT AI爭議】Microsoft、Alphabet等科企CEO　將前往白宮討論AI事宜

經過疫情洗禮，本地企業開始明白到要走出去，除了鞏固本地市場，同時要拓展海外市場。陳君洋表示，Airwallex新推出的「Go Global」計劃，目的在於協助中小企拓展國際市場，針對疫情後企業面臨的新挑戰，包括於商務旅遊期間預訂航班即酒店、辨識新市場及發展定位策略，以及有效物流管理等。計劃中有各合作夥伴支持，包括FedEx、忠意人壽香港、Google Ads、Klook、The Executive Centre等。陳君洋解釋，客戶可以使用Airwallex的Visa信用卡以更優惠折扣，預訂航班、酒店以及管理跨境物流，並作線上線下付款。

陳君洋透露，客戶增長方面，留意到不少進出口商、初創企業以及電商都透過Airwallex的服務逐步走向世界。他以一售賣日本清酒的電商客戶為例，該網店以Airwallex作為收款平台，能更方便地兌換日圓，以向供應商付款。陳君洋相信，承此趨勢，Airwallex預計今年可望達到三位數字增長，未來更會於本地增聘30名員工應付業務需要。

記者：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】半價Omakase中突圍　餐飲集團逆市開3店
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程　商戶可藉交易數據申請貸款
2023/04/20
【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程　商戶可藉交易數據申請貸款
【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常
2023/04/25
【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常
【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元
2023/04/26
【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元
【中小企挑戰】廚師發辦餐廳歷淘汰戰　減價求存非辦法？
2023/04/28
【中小企挑戰】廚師發辦餐廳歷淘汰戰　減價求存非辦法？

你可能感興趣

【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程　商戶可藉交易數據申請貸款
18:44 2023/04/20
【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程　商戶可藉交易數據申請貸款
【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常
14:05 2023/04/25
【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常
【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元
13:51 2023/04/26
【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元
電子支付 網購平台 雲端 市場拓展 網上購物 疫情 數碼轉型 電子交易 信用卡 日圓

下一篇文章

【Twitter收費】Twitter API豁免公共服務帳號收費　未詳細說明豁免準則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【一代終結】Windows 10最後功能更新已推出　微軟：仍將獲安全更新
【一代終結】Windows 10最後功能更新已推出　微軟：仍將獲安全更新
【防機密外洩】三星祭出新政策　禁員工用ChatGPT等生成式AI工具
【防機密外洩】三星祭出新政策　禁員工用ChatGPT等生成式AI工具
【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能
【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能
【AI取代人類？】IBM調整招聘策略　擬以AI取代7,800職位
【AI取代人類？】IBM調整招聘策略　擬以AI取代7,800職位
【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「並排模式」　允許同時檢視多個聊天視窗
【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「並排模式」　允許同時檢視多個聊天視窗
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款