【中小企】經濟復常新趨勢　本地中小企要向世界出發「Go Global」

▲ 經過疫情洗禮，本地企業開始明白到要走出去，除了鞏固本地市場，同時要拓展海外市場。陳君洋表示，Airwallex新推出的「Go Global」計劃，目的在於協助中小企拓展國際市場，針對疫情後企業面臨的新挑戰。

年初經濟開始復常，本地中小企經濟活動亦再啟動。根據金融收款支付服務平台Airwallex（空中雲匯）數據顯示，該平台今年首季總交易量較去年同期增長167%，反映企業在電子交易及支付的交易金額持續攀升，同時留意到三大市場趨勢：

公務出行逐步復甦

電商行業持續增長

本地企業加速數碼轉型

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Airwallex香港及東南亞區域總經理陳君洋表示，經過疫情洗禮，本地企業開始明白到要走出去，除了鞏固本地市場，同時要建立網店，拓展海外市場。他以一售賣日本清酒的電商客戶為例，客戶建立網店後，必須要有收款平台，以供他們的客戶以各種方式付款，同時需將款項兌換成日圓向供應商付款。Airwallex今年首季香港地區總收入按年增長207%，客戶數量按年增長142%。陳君洋相信，承此趨勢，Airwallex料今年可望達到三位數字增長，未來更會於本地增聘30名員工應付業務需要。

同時，Airwallex亦新推出「Go Global」計劃，協助中小企拓展國際市場，針對疫情後企業面臨的新挑戰，包括於商務旅遊期間預訂航班即酒店、辨識新市場及發展定位策略，以及有效物流管理等。合作夥伴包括FedEx、忠意人壽香港、Google Ads、Klook、The Executive Centre等。陳君洋解釋，客戶可用Airwallex的Visa信用卡以更優惠折扣，預訂航班、酒店以及管理跨境物流，並作線上線下付款。

記者：李彥煒

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