  • 27°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企】經濟復常新趨勢　本地中小企要向世界出發「Go Global」

科技 16:54 2023/05/03

分享：

分享：

經過疫情洗禮，本地企業開始明白到要走出去，除了鞏固本地市場，同時要拓展海外市場。陳君洋表示，Airwallex新推出的「Go Global」計劃，目的在於協助中小企拓展國際市場，針對疫情後企業面臨的新挑戰。

年初經濟開始復常，本地中小企經濟活動亦再啟動。根據金融收款支付服務平台Airwallex（空中雲匯）數據顯示，該平台今年首季總交易量較去年同期增長167%，反映企業在電子交易及支付的交易金額持續攀升，同時留意到三大市場趨勢：

  • 公務出行逐步復甦
  • 電商行業持續增長
  • 本地企業加速數碼轉型

【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用

【ChatGPT AI爭議】Microsoft、Alphabet等科企CEO　將前往白宮討論AI事宜

Airwallex香港及東南亞區域總經理陳君洋表示，經過疫情洗禮，本地企業開始明白到要走出去，除了鞏固本地市場，同時要建立網店，拓展海外市場。他以一售賣日本清酒的電商客戶為例，客戶建立網店後，必須要有收款平台，以供他們的客戶以各種方式付款，同時需將款項兌換成日圓向供應商付款。Airwallex今年首季香港地區總收入按年增長207%，客戶數量按年增長142%。陳君洋相信，承此趨勢，Airwallex料今年可望達到三位數字增長，未來更會於本地增聘30名員工應付業務需要。

同時，Airwallex亦新推出「Go Global」計劃，協助中小企拓展國際市場，針對疫情後企業面臨的新挑戰，包括於商務旅遊期間預訂航班即酒店、辨識新市場及發展定位策略，以及有效物流管理等。合作夥伴包括FedEx、忠意人壽香港、Google Ads、Klook、The Executive Centre等。陳君洋解釋，客戶可用Airwallex的Visa信用卡以更優惠折扣，預訂航班、酒店以及管理跨境物流，並作線上線下付款。

記者：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】半價Omakase中突圍　餐飲集團逆市開3店
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程　商戶可藉交易數據申請貸款
2023/04/20
【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程　商戶可藉交易數據申請貸款
【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常
2023/04/25
【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常
【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元
2023/04/26
【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元
【中小企挑戰】廚師發辦餐廳歷淘汰戰　減價求存非辦法？
2023/04/28
【中小企挑戰】廚師發辦餐廳歷淘汰戰　減價求存非辦法？

你可能感興趣

【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程　商戶可藉交易數據申請貸款
18:44 2023/04/20
【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程　商戶可藉交易數據申請貸款
【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常
14:05 2023/04/25
【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平　專家：香港已經開始復常
【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元
13:51 2023/04/26
【中小企貸款】中小企百分百擔保特惠貸款　92%獲批、涉貸款額1,243億元
電子支付 網購平台 雲端 市場拓展 網上購物 疫情 數碼轉型 電子交易 信用卡 日圓

上一篇文章

【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具

下一篇文章

【Twitter收費】Twitter API豁免公共服務帳號收費　未詳細說明豁免準則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「並排模式」　允許同時檢視多個聊天視窗
【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「並排模式」　允許同時檢視多個聊天視窗
【抖音TikTok挑戰】美國派AirTag　對抗TikTok偷車挑戰
【抖音TikTok挑戰】美國派AirTag　對抗TikTok偷車挑戰
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間
【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能
【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能
【防機密外洩】三星祭出新政策　禁員工用ChatGPT等生成式AI工具
【防機密外洩】三星祭出新政策　禁員工用ChatGPT等生成式AI工具
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款