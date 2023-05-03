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【氫燃料巴士】城巴股東漢思能源：今年下半年香港首座加氫站料將投入營運　

股市 16:44 2023/05/03

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【氫燃料巴士】城巴股東漢思能源：今年下半年香港首座加氫站料將投入營運　

漢思能源 （00554） 宣佈，已獲香港政府「原則上同意」的香港第一批氫能源試驗項目之一，城巴有限公司香港西九龍車廠興建的加氫站，將由公司出資採購。漢思能源間接持有城巴約15.56%股權。

該加氫站的供應商為中集安瑞科 （03899） 附屬公司中集氫能科技（北京）有限公司。該加氫站是香港第一座加氫站，預期將於今年下半年投入營運。加氫站建成後，將由城巴有限公司使用，為城巴有限公司擁有的香港第一輛氫能巴士運營提供加氫服務。

公司董事會認為，加氫站和氫能巴士投入試運是香港實現零排放目標進程中的重要里程碑。公司為能夠參與這一重大歷史進程感到十分榮幸，同時，對該項目的投資也標誌公司業務從傳統能源業務擴展到新能源業務的戰略轉型正式啟動。

公司持有Bravo Transport Holdings Limited 約15.56%股權，而該公司間接持有100%城巴有限公司股權。

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編輯：姚卓然

 

氫能 可持續發展 汽車 新能源 中集安瑞科（03899） 漢思能源（00554）
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