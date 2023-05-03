亞馬遜擬開發生成式AI技術 冀升級語音助理Alexa

電商龍頭亞馬遜（Amazon）語音助理Alexa業務去年錄得虧損，更裁減相關業務員工約2,000人。但有外洩文件指，亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）有意開發類似人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT技術，升級Alexa及挽救業務。

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美媒《Business Insider》引述公司內部備忘錄指，亞馬遜希望Alexa變得更加聰明。用戶未來應該感覺Alexa正在思考，而非單純從數據庫中獲取訊息。

而一份名「Alexa LLM娛樂用途案例」（Alexa LLM Entertainment Use Cases）的文件則指， Alexa其中一個重點領域將會是新增的娛樂功能，將包括更多對話式影片搜索、個人推薦、講故事及閱讀新聞等。

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亞馬遜發言人回應報道指，公司研發的大型語言模型及生成式AI技術名為「Alexa Teacher Model」。發言人亦指，公司正構建更強大及更通用的新模型，技術將令 Alexa變得更加積極和更具對話性。

賈西上周亦曾公開表示，公司正在研究升級版Alexa。而是次外洩文件則揭露，Alexa將利用LLM模型理解用戶娛樂方面的要求，並提供更加準確及個性化的影片等資料搜索結果。

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責任編輯：李俊儀