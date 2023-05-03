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首班「當代財務策劃行政證書課程」現正接受報名

都會情報 16:30 2023/05/03

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國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®(左)及香港恒生大學商學院副院長(企業及商界聯繫)萬穎恩博士(右)分別代表國際認證財務顧問師協會港澳中心及香港恒生大學商學院簽署合作開展「當代財務策劃行政證書課程」協議

榮獲國際認證財務顧問師協會(International Association of Registered Financial Consultants, www.IARFC.org) 認可的「認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant，簡稱RFC)」專業認證課程，廣受歡迎。

IARFC港澳區主席蘇婉薇博士RFC®出席「認證財務顧問師畢業暨授證典禮」, 並進行演說。

有見及此，國際認證財務顧問師協會港澳中心於本年初與香港恒生大學商學院 (https://sbus.hsu.edu.hk/en/) 簽訂合作協議，共同開展「當代財務策劃行政證書課程 (Executive Certificate in Contemporary Financial Planning)」，特為「認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant，簡稱RFC)」專業認證持有者而設，有效提升其專業度。課程內容函蓋「信託 (Trust)」(18課時) 和「金融科技 (FinTech)」(15課時) 現今两大財務策劃要素。此課程榮獲國際認證財務顧問師協會認可，修畢課程者如符合協會規定可獲頒授「資深認證財務顧問大師 (Master Registered Financial Specialist，簡稱MRFS)」專業認證。課程同時榮獲香港保險科技協會 (https://insurtech.org.hk/) 擔任支持機構。

課程首班現接受報名，上課日期為本年6月1日（四）、2日（五）、9日（五）、15日（四）及16日（五）。截止報名日期為5月17日（三）。

查詢：
國際認證財務顧問師協會港澳中心
電話：2368 5768/ 3152 2314
電郵：info@iarfc-hk.org / admin@iarfc-hk.org
WhatsApp：6599 0078

香港恒生大學商學院
電話：3963 5551
電郵：sbus@hsu.edu.hk

(特約)

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