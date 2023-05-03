國際認證財務顧問師協會港澳中心聯同香港恒生大學商學院 開展「當代財務策劃行政證書課程」

國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®(左)及香港恒生大學商學院副院長(企業及商界聯繫)萬穎恩博士(右)代表簽署合作開展「當代財務策劃行政證書課程」協議。

榮獲國際認證財務顧問師協會(International Association of Registered Financial Consultants, www.IARFC.org) 認可的「認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant，簡稱RFC)」專業認證課程，廣受歡迎。

為更有效提升「認證財務顧問師」的專業度，國際認證財務顧問師協會港澳中心於本年初與香港恒生大學商學院 (https://sbus.hsu.edu.hk/en/) 簽訂合作協議，共同開展「當代財務策劃行政證書課程 (Executive Certificate in Contemporary Financial Planning)」，特為「認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant，簡稱RFC)」專業認證持有者而設。課程內容函蓋「信託 (Trust)」(18課時) 和「金融科技 (FinTech)」(15課時) 現今两大財務策劃要素。此課程榮獲國際認證財務顧問師協會認可，修畢課程者如符合協會規定可獲頒授「資深認證財務顧問大師 (Master Registered Financial Specialist，簡稱MRFS)」專業認證。課程同時榮獲香港保險科技協會 (https://insurtech.org.hk/) 擔任支持機構。

課程首班現接受報名，上課日期為本年6月1日（四）、2日（五）、9日（五）、15日（四）及16日（五）。截止報名日期為5月17日（三）。

國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®出席「認證財務顧問師畢業暨授證典禮」, 並進行演說。

查詢：

國際認證財務顧問師協會港澳中心

電話：2368 5768/ 3152 2314

電郵：info@iarfc-hk.org / admin@iarfc-hk.org

WhatsApp：6599 0078

香港恒生大學商學院

電話：3963 5551

電郵：sbus@hsu.edu.hk

(特約)