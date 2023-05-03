  • 26°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際認證財務顧問師協會港澳中心聯同香港恒生大學商學院 開展「當代財務策劃行政證書課程」

都會情報 16:30 2023/05/03

分享：

分享：

國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®(左)及香港恒生大學商學院副院長(企業及商界聯繫)萬穎恩博士(右)代表簽署合作開展「當代財務策劃行政證書課程」協議。

榮獲國際認證財務顧問師協會(International Association of Registered Financial Consultants, www.IARFC.org) 認可的「認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant，簡稱RFC)」專業認證課程，廣受歡迎。

為更有效提升「認證財務顧問師」的專業度，國際認證財務顧問師協會港澳中心於本年初與香港恒生大學商學院 (https://sbus.hsu.edu.hk/en/) 簽訂合作協議，共同開展「當代財務策劃行政證書課程 (Executive Certificate in Contemporary Financial Planning)」，特為「認證財務顧問師 (Registered Financial Consultant，簡稱RFC)」專業認證持有者而設。課程內容函蓋「信託 (Trust)」(18課時) 和「金融科技 (FinTech)」(15課時) 現今两大財務策劃要素。此課程榮獲國際認證財務顧問師協會認可，修畢課程者如符合協會規定可獲頒授「資深認證財務顧問大師 (Master Registered Financial Specialist，簡稱MRFS)」專業認證。課程同時榮獲香港保險科技協會 (https://insurtech.org.hk/) 擔任支持機構。

課程首班現接受報名，上課日期為本年6月1日（四）、2日（五）、9日（五）、15日（四）及16日（五）。截止報名日期為5月17日（三）。

國際認證財務顧問師協會港澳區主席蘇婉薇博士RFC®出席「認證財務顧問師畢業暨授證典禮」, 並進行演說。

查詢：
國際認證財務顧問師協會港澳中心
電話：2368 5768/ 3152 2314
電郵：info@iarfc-hk.org / admin@iarfc-hk.org
WhatsApp：6599 0078

香港恒生大學商學院
電話：3963 5551
電郵：sbus@hsu.edu.hk

(特約)

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

中銀香港全力支持「2023 香港植樹日」 逾 2,000 人一同綠化香港

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款