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紐約州回購槍支計劃反應熱烈 單日回收數千支槍

環球社會熱點 16:35 2023/05/03

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美國紐約州為打擊槍械暴力，周末推出新一輪回購槍支計劃。民眾反應踴躍，當局一共回購超過3,000支槍。紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）形容，今次回收的每一支槍都有助避免潛在悲劇。

英男持刀涉向白金漢宮投擲子彈被捕 警方排除恐怖襲擊 【下一頁】

紐約州總檢察長辦公室指，該州上周六（4月29日）一共設9個站點，回購超過3,000支槍，包括1,656支手槍、823支長槍、185支突擊步槍。

紐約州容許民眾自由上交槍支，接受手槍、步槍、散彈槍、自製槍支、3D打印槍械、槍支複製品或失靈槍支。每支槍的最低回購價為25美元，而突擊步槍或幽靈槍（自行組裝及沒有序列的槍支）的最低回購價為500美元。

哈里自爆濫藥餘波未了 美智庫起訴政府促公開簽證文件 【下一頁】

美國自70年代開始推行槍支回購計劃，智庫蘭德公司（Rand Corporation）指公營機構及私人組織會通過補償機制，吸引民眾資源交出槍支，希望透過減少流通數量來遏制槍械暴力。

民眾上交槍支後，槍支通常會被銷毀或拆出不同零件來重新使用。執法人員有時也會檢查這批回購槍支是否與罪案相關。

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責任編輯：鄭錦玲

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