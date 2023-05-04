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保時捷第一季度銷售回報率按年持平 交付量大增18%後營收和運營利潤增長25％

環球政經 11:39 2023/05/04

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保時捷（POAHF）周三（2日）報告稱，第一季度的銷售回報率與去年持平，為18.2%，但在交付量創下歷史新高後，營收和運營利潤增長了四分之一。

【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁

 

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保時捷報告稱，在中國市場大幅增長的推動下，第一季度的交付量增長了18%，並重申了其2023年的目標，即在400至420億歐元的收入中實現17%至19%的銷售回報。

金融服務部門的營業利潤從之前的1.02億歐元下降到8600萬歐元，這歸因於利率對沖和衍生品的估值，以及利率上升對融資產品的影響。

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記者：張瑋婷

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