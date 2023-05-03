▲ 【中美角力】萬得Wind據報不許海外用戶登陸其平台企業數據庫

據《彭博》引述多位知情人士透露，萬得信息技術股份有限公司（簡稱萬得或Wind）最近幾個月不再允許客戶在中國大陸以外地區訪問萬得平台上的企業數據庫。

報道指，中國多家金融數據服務商最近禁止海外訪問重要的公司信息數據庫。知情人士稱，這一變化是因為監管要求，其他服務仍然照常進行。又有其他幾位知情人士透露，用戶在中國大陸以外地區已經有一段時間無法訪問企查查和天眼查的企業註冊數據庫。

不過，彭博聯繫到的10多位萬得海外用戶表示，他們表示仍然可以在萬得平台訪問除企業庫之外的其他數據，並且續訂服務也沒有問題。此前，《華爾街日報》周末報導稱，包括智庫、研究機構在內的一些海外公司發現無法續訂萬得服務，萬得稱原因是「合規」問題。

彭博新聞社向萬得和天眼查網站上所列電郵地址發去置評請求，但未收到回覆。企查查的代表沒有回應評論請求。中國國家互聯網信息辦公室也沒有回應電話和傳真。中國大陸目前仍然處於五一假期。

根據萬得網站，萬得全球企業庫覆蓋超過2億家工商企業及2.7億位高管法人，信息涉及公司股東和關聯企業、投融資活動、法律訴訟、經營風險等。

與此同時，據媒體報導，中國當局最近訪問了貝恩、Mintz Group和Capvision在華辦公室。中國全國人大上個月通過了新修訂的反間諜法，擴大了間諜行為的法律定義，這加劇了外國公司面臨的風險。而彭博新聞社的母公司彭博有限合夥企業也向金融服務業提供數據和信息。

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編輯：姚卓然