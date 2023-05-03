【三星電子】Samsung以保密安全為由 禁止員工使用ChatGPT等AI工具

根據外媒報導，三星早前以保密安全為由，禁止員工使用熱門的生成式AI工具，當中包括OpenAI的ChatGPT、Google Bard及微軟的Bing。據了解，三星之所以禁止員工使用AI生成公具，其原因有可能是由於公司旗下工程師曾在4月初不小心外洩內部原始碼，將之上傳至ChatGPT。

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由於ChatGPT會收集數據並用作訓練，甚至為其他用戶提供答案，因此上載程式碼的行為變相令公司重要機密資料外洩，加上ChatGPT、Bard、Bing等AI平台的資料主要儲存在外部伺服器，因此外洩的資料恐怕難以回收，並遭其他用戶或企業挪用。

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事實上，Samsung上月亦進行了內部民意調查，有65%回覆的受訪者對使用生成式人工智能工具的保安隱患感到憂慮。而目前多家美國企業如Amazon以及摩根大通等均已經限制僱員使用，或禁止將機密資料和程式碼上載到ChatGPT等人工智能工具。

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撰文：鄭日棱