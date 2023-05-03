  • 25°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 22:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星電子】Samsung以保密安全為由 禁止員工使用ChatGPT等AI工具

理財智慧 21:53 2023/05/03

分享：

分享：

根據外媒報導，三星早前以保密安全為由，禁止員工使用熱門的生成式AI工具，當中包括OpenAI的ChatGPT、Google Bard及微軟的Bing。據了解，三星之所以禁止員工使用AI生成公具，其原因有可能是由於公司旗下工程師曾在4月初不小心外洩內部原始碼，將之上傳至ChatGPT。

Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

由於ChatGPT會收集數據並用作訓練，甚至為其他用戶提供答案，因此上載程式碼的行為變相令公司重要機密資料外洩，加上ChatGPT、Bard、Bing等AI平台的資料主要儲存在外部伺服器，因此外洩的資料恐怕難以回收，並遭其他用戶或企業挪用。

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

事實上，Samsung上月亦進行了內部民意調查，有65%回覆的受訪者對使用生成式人工智能工具的保安隱患感到憂慮。而目前多家美國企業如Amazon以及摩根大通等均已經限制僱員使用，或禁止將機密資料和程式碼上載到ChatGPT等人工智能工具。

【大行點睇】時富：國泰客運有起色 底線仍靠貨運帶動 估值高於同業宜審慎【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
Samsung 收集 保安 美國 Google 工程 人工智能

下一篇文章

【福布斯排名】福布斯2023十大最高收入運動員 排名第一係邊個？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【賢行軼事@iM網欄】香港零售業的落後 從Foot Locker的再敗走反思
【賢行軼事@iM網欄】香港零售業的落後 從Foot Locker的再敗走反思
Tesla終轉軚 日加中美四國價格齊升 加價最高達290美元
Tesla終轉軚 日加中美四國價格齊升 加價最高達290美元
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款