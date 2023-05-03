美國總統拜登將與各大科技巨頭公司CEO見面 就AI的風險作討論

一位白宮官員表示，Alphabet Inc（GOOGL）旗下的Google、Microsoft（MSFT）、OpenAI和Anthropic的首席執行官將於周四（4日）與副總統Kamala Harris和政府高層官員會面，討論關鍵的人工智能（AI）問題。

路透社看到的發給這些CEO的邀請函指出，總統拜登Joe Biden 「期望像你們這樣的公司在向公眾提供產品之前必須確保其產品的安全性」

對快速增長的人工智能技術的擔憂包括侵犯隱私、偏見以及對它可能擴散詐騙和錯誤信息的擔憂。

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4月，拜登說，人工智能是否危險還有待觀察，但強調技術公司有責任確保其產品的安全。他說，社交媒體已經說明了強大的技術在沒有正確保障措施的情況下可能造成的傷害。由於對人工智能對國家安全和教育的影響的擔憂不斷增加，政府也一直在就擬議的人工智能係統的問責措施徵求公眾意見。

周一（1日），白宮國內政策委員會和白宮科技政策辦公室的副手在一篇博文中寫道，該技術會給工人帶來嚴重風險。不願透露姓名的白宮官員說，拜登的辦公室主任Jeff Zients、辦公室副主任Bruce Reed、國家安全顧問Jake Sullivan、國家經濟委員會主任Lael Brainard和商務部長Gina Raimondo等人將參加周四的會議。

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記者：張瑋婷