【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具

根據外媒《Insider Gaming》Insider Gaming消息，幾次都準確預測 PlayStation硬件動向的知名爆料達人Tom Henderson指稱，Sony正積極開發進階機款PlayStation 5 Pro（PS5 Pro），近日遊戲開發者還陸續收到開發工具。

Henderson指出PS5 Pro正式發表的時間預計會在2024年底，在未來幾個月內，PS5 Pro開發用套件即將分予Sony第一方工作室，第三方開發商則預計今年底收到。

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此外，其他爆料內容還包括：Sony即將在今年底推出採用「可拆卸光碟機」版本 PS5主機，以及預計公布專為PS遊戲串流的掌機Q Lite。現時外界預計Sony掌機Q Lite售價僅200美元（約1,570港元），並且會結合PS5的遙距遊玩功能。不過基於掌機沒有獨立遊戲內容，恐怕亦難與其他掌機如Steam Deck等匹敵。

責任編輯：張寶燕

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