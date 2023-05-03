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【AI取代人類？】滙豐用AI還原「子華神」推廣投資產品

Hot Talk 16:01 2023/05/03

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【AI取代人類？】滙豐用AI還原「子華神」推廣投資產品

如何應用人工智能（AI）在投資過程成外界關注發展之一，滙豐最新就利用生成式AI用於市場推廣活動上，該行運用「Midjourney V5」生成推廣圖像，將不同投資主題具像化，並以黃子華為藍本創作AI版本「子華神」，拍攝新一輯投資廣告。

滙豐期望，最新市場推廣項目可以展示該行如何協助客戶為複雜繁多的分析報告和財經資訊解碼。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，該行致力結合專業財富分析和個人化財富方案，服務不同背景和需要的客戶，最新結合人工智能加上黃子華推出今次「#WealthDecodedSeries」項目，希望將滙豐的財富觀點以更別具創意和貼地方式呈現。

據滙豐「Wealth Decoded」主題網站，最新上載的投資觀點短片仍是基於資訊圖表、經濟數據，以至由滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲解說等較傳統方式，呈現不同投資主題重點。

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編輯：麥德銘

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