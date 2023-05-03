葵涌兩房上車盤300萬易手　原業主1998年入市　現帳面賺6.5倍

位於葵涌的銀行大廈，於1974年開始入伙，樓齡至今已49年，近期新錄首置客入市個案。中原地產曾日昇說，銀行大廈高層I室，實用面積374平方呎，兩房間隔，向西北，享都市景，今年一月放盤，當時開價338萬元，及至4月下旬，減價至320萬元，議價後以300萬元易手，實用呎價約8,021元。

曾日昇透露，買家為首置客，見加息周期近尾聲，加上有住屋需求，故快速決定購入上址自用。

資料顯示，原業主於1998年以40萬元入市，持貨25年，現帳面獲利260萬元，單位期內大幅升值6.5倍。

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