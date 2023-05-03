  • 29°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】普徠仕：儲局不會輕易逆轉政策方向　5月後減息看法是過於樂觀

股市 15:58 2023/05/03

分享：

分享：

普徠仕：儲局不會輕易逆轉政策方向　5月後減息看法是過於樂觀

美國聯儲局將於周四（4日）凌晨公布議息結果，市場預期將加息25點子。普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci表示，FOMC正面臨數十年來最嚴峻的通脹挑戰，當局不會輕易逆轉政策方向，宣布加息周期到達尾聲，故認為5月後將會減息的看法是過於樂觀。

普徠仕提到，在當前的關鍵時刻，儲局需要保持極高靈活性和依賴數據作判斷，預期FOMC將考慮銀行業的壓力，但當局或將認為，迄今為止的市場措施和資本充足的銀行業，為其提供令通脹降至2%目標的必要空間。

雖然難以準確預測聯儲局終端利率，但該行相信加息周期已接近尾聲、聯儲局今年亦將不會大幅減息。即使經濟數據疲弱，當局亦不會輕易改變立場，並認為今年風險是市場過早反映儲局減息。

相關文章：

【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？

【美國加息】憂美國地區銀行倒閉現「骨牌效應」　市場料本周不加息的機率升至21%

【美國加息】安聯投資：未來數月銀行貸款或大幅收縮　儲局5月議息可能宣布暫停加息

編輯：袁諾曦

貨幣政策 經濟 美國聯儲局 通脹 議息
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM跌2至3%　濠賭股挫、美高梅跌逾一成　恒指午後續跌逾300點（不斷更新）

下一篇文章

【銀行危機】富國銀行CEO：美國銀行業超級強勁惟波動性增加　將所有地區性銀行混為一談是毫無意義
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市212點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市212點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%
【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升43點、納指期貨微升4點（不斷更新）
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升43點、納指期貨微升4點（不斷更新）
【港股市況】ATM跌2至3%　濠賭股挫、美高梅跌逾一成　恒指午後續跌逾300點（不斷更新）
【港股市況】ATM跌2至3%　濠賭股挫、美高梅跌逾一成　恒指午後續跌逾300點（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐尾市發力升逾4%　首季派息10美仙勝預期、宣布回購最多20億美元
【HSBC滙豐】滙豐尾市發力升逾4%　首季派息10美仙勝預期、宣布回購最多20億美元
【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？
【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款