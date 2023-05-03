【美國加息】普徠仕：儲局不會輕易逆轉政策方向　5月後減息看法是過於樂觀

▲ 普徠仕：儲局不會輕易逆轉政策方向 5月後減息看法是過於樂觀

美國聯儲局將於周四（4日）凌晨公布議息結果，市場預期將加息25點子。普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci表示，FOMC正面臨數十年來最嚴峻的通脹挑戰，當局不會輕易逆轉政策方向，宣布加息周期到達尾聲，故認為5月後將會減息的看法是過於樂觀。

普徠仕提到，在當前的關鍵時刻，儲局需要保持極高靈活性和依賴數據作判斷，預期FOMC將考慮銀行業的壓力，但當局或將認為，迄今為止的市場措施和資本充足的銀行業，為其提供令通脹降至2%目標的必要空間。

雖然難以準確預測聯儲局終端利率，但該行相信加息周期已接近尾聲、聯儲局今年亦將不會大幅減息。即使經濟數據疲弱，當局亦不會輕易改變立場，並認為今年風險是市場過早反映儲局減息。

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編輯：袁諾曦