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【銀行危機】富國銀行CEO：美國銀行業超級強勁惟波動性增加　將所有地區性銀行混為一談是毫無意義

股市 15:57 2023/05/03

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【銀行危機】富國銀行CEO：美國銀行業超級強勁惟波動性增加　將所有地區性銀行混為一談是毫無意義

美國兩個月內出現3家地區性銀行被接管，富國銀行（美：WFC）行政總裁Charlie Scharf表示，雖然銀行業「超級強勁」，但隨市場參與者開始評估金融機構的健康狀況，將會為行業帶來更大波動性。

市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%【下一頁】

Scharf指，將所有地區性銀行混為一談是毫無意義的，但市場將充斥波動性及震盪，而在他們看來，大部分銀行均超級強勁，他不預期會有更多像矽谷銀行（SVB）、Signature Bank及美國第一信託銀行（FRC）般規模的銀行倒閉。

「即使銀行業出現動盪，消費者及企業的財政狀況仍然良好。」

金融顧問機構Lazard行政總裁Peter Orszag稱，要求監管當局像2008年般，向所有未承保的銀行存款提供6個月的保障，這有助重建信心，同時可停止中小型銀行的資金外流。

相關文章：【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一信託銀行　FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）

相關文章：【銀行危機】美前財長薩默斯：相比美國銀行業危機　更加擔心華府債務上限僵局

編輯：陳韻妍

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