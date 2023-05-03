▲ 【銀行危機】富國銀行CEO：美國銀行業超級強勁惟波動性增加 將所有地區性銀行混為一談是毫無意義

美國兩個月內出現3家地區性銀行被接管，富國銀行（美：WFC）行政總裁Charlie Scharf表示，雖然銀行業「超級強勁」，但隨市場參與者開始評估金融機構的健康狀況，將會為行業帶來更大波動性。

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Scharf指，將所有地區性銀行混為一談是毫無意義的，但市場將充斥波動性及震盪，而在他們看來，大部分銀行均超級強勁，他不預期會有更多像矽谷銀行（SVB）、Signature Bank及美國第一信託銀行（FRC）般規模的銀行倒閉。

「即使銀行業出現動盪，消費者及企業的財政狀況仍然良好。」

金融顧問機構Lazard行政總裁Peter Orszag稱，要求監管當局像2008年般，向所有未承保的銀行存款提供6個月的保障，這有助重建信心，同時可停止中小型銀行的資金外流。

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編輯：陳韻妍