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Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配

環球政經 13:59 2023/05/03

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全國公共廣播電台National Public Radio（NPR）周二（2日）表示，Twitter首席執行官馬斯克Elon Musk 「威脅 」稱要將國家公共廣播電台的Twitter賬戶重新分配給另一家公司。

馬斯克表示將把國家公共廣播電台的主要賬戶，即@NPR賬戶，重新分配給其他組織或個人。

上個月，NPR停止在52個官方推特上發佈內容，以抗議推特上暗示政府參與其編輯內容的指定。馬斯克在給NPR記者的一封電子郵件中，詢問其與Twitter的接觸情況，這家公共廣播公司說。

 

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

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據NPR表示，馬斯克在一封寄給NPR記者的電子郵件中詢問對方與Twitter的互動情況。

馬斯克在另一封郵件中指出政策是回收明確閒置的帳號名稱。同樣的政策適用於所有賬戶。對NPR沒有特殊待遇。

根據Twitter的政策，用戶應該每30天至少登錄一次他們的賬戶，以避免因長期不活動而被永久刪除。PBS和加拿大廣播公司緊隨NPR之後，在Twitter上停止發布類似的標籤。

Twitter後來放棄了這些標籤，但在星期二這些名單上的機構還沒有恢復活動。

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責任編輯：張瑋婷

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