三星電子禁止員工使用生成式AI 違者可被解僱

三星電子（Samsung Electronics）先前在引入生成式人工智能（AI）工具ChatGPT後，不久便發生了機密資料外洩事件。三星電子周一（1日）終宣布推出新政策，禁止員工在公司的電腦、平板、手機或內部網路上使用生成式AI系統，違者將會遭到處分甚至被解僱。

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據《彭博社》報導，三星已正式實施新限制，因公司擔心傳輸至AI平台的數據資料會被儲存到外部伺服器，導致敏感代碼難以取回或被刪除，最終有可能外洩給其他用戶，因此未來將禁止員工使用這種生成式的AI工具，包括ChatGPT、Bard和Bing。

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公司亦提及，內部仍在評估如何創造一個安全的環境，讓員工可以安心地使用生成式AI，惟目前將暫時全面禁用相關工具。而該企亦正計劃建立自家的內部AI工具，預計用於翻譯文件、協助軟件開發等。

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記者：鄭昊彤