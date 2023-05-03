【大行報告】大和：首季盈利增長領先同行 料IPO改革助中信建投獲市場份額

大和表示，中信建投（06066）2023年第一季盈利增長領先同行，同比增長57.8%至24億元，主要受投資收益激增推動。該行上調其目標價由10元上調至11.5元，反映其整體業務的12個月遠期市賬率為0.7倍，並重申「買入」評級。中信建投周三（3日）收報 8.09元。

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該行指，集團的股本回報率（年化）同比增長4.2個百分點至12.6%，在該行覆蓋的公司中排名第一。 該行預計其強大的IPO管道將支持投資銀行的持續增長，在全面IPO改革下有望更快獲得市場份額。

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另因集團加大數字化力度，大和認為其優於同行的財富管理增長勢頭將在今年得以維持。此外，就近期主要市場指數反彈，導致投資收益更高以及全行業對資本市場假設如日均成交更高，該行亦將中信建投2023至2025年盈利預測上調2%至8%。

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責任編輯：鄭昊彤