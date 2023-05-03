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【大行報告】瑞信：毛利率低致淨利潤增長遜預期 下調國藥控股至「中性」

股樓投資 16:25 2023/05/03

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瑞信表示，國藥控股（01099）首季收入增長14%，略高過該行預期，但淨利潤增長約11%略低於預期，因毛利率較低所致。該行將其目標價由26元調高至29元，但因其估值較高，將評級由「跑贏大市」調低至「中性」。國藥周三（3日）收報27.55元，跌幅1.1%。
 

 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

 

該行另將公司2023至2025財年每股盈利預測分別上調0.4%、4.2%及5%。國藥控股早前公布今年首季業績，營業額1,455.18億元人民幣（下同），按年升14%。純利15.9億元，按年升11.4%；每股盈利0.51元。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
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責任編輯：鄭昊彤

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遜於預期 港股 目標價 國藥控股（01099） 大行報告

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