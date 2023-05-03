【大行報告】瑞信：毛利率低致淨利潤增長遜預期 下調國藥控股至「中性」

瑞信表示，國藥控股（01099）首季收入增長14%，略高過該行預期，但淨利潤增長約11%略低於預期，因毛利率較低所致。該行將其目標價由26元調高至29元，但因其估值較高，將評級由「跑贏大市」調低至「中性」。國藥周三（3日）收報27.55元，跌幅1.1%。



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該行另將公司2023至2025財年每股盈利預測分別上調0.4%、4.2%及5%。國藥控股早前公布今年首季業績，營業額1,455.18億元人民幣（下同），按年升14%。純利15.9億元，按年升11.4%；每股盈利0.51元。

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責任編輯：鄭昊彤