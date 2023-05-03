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【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢

Hot Talk 15:38 2023/05/03

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【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢

國泰航空 （00293） 早前舉辦「飛遇世界大賞」機票禮遇，香港國際機場贊助送出逾2.7萬張由香港前往26個國家的單人經濟艙來回機票。國泰機票抽獎結果今日（5月3日）出爐，有參與抽獎的人士，可查閱電子郵箱（包含垃圾郵箱）。如果沒有收到中獎通知電子郵件，則代表在此活動中未能中獎。

值得留意的是，免費機票的中獎者必須為國泰會員。若中獎者不是國泰會員，則必須於領取免費機票中獎通知（5月3日）至5月9日期間，使用是次國泰機票抽獎活動時所使用的資料，即姓名拼音，電子郵箱地址及手機號碼，註冊成為國泰會員，並確保手機號碼已用做國泰會員登錄ID，才能獲取中獎機票詳情。

國泰會員需確保登錄ID手機號碼與抽獎一致

若中獎者已是國泰會員，則須於5月9日前，確保於國泰會員資料中所預留已用做登錄ID的手機號碼，與參與國泰機票抽獎活動時所填寫的手機號碼一致。

若中獎者未能在此規定日期前，成為國泰會員並確保國泰會員資料中所預留的手機號碼已用作國泰會員的登錄ID，則該名中獎者將無法獲得免費機票，其領獎資格將被視為自動作廢。

相關文章：【國泰293】國泰航空3月載客量恢復至疫前4成　復活節假高峰單日載5萬人

相關文章：【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）

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