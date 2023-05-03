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【單位直擊】將軍澳兩房居屋「4字頭」有交易　業主持貨逾15年帳面賺2.6倍

股樓投資 15:43 2023/05/03

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將軍澳居屋向來受歡迎，鄰近寶琳站的英明苑，近期兩房單位放盤，業主減價15%後，即獲新婚夫婦洽購。 

美聯物業黃少明說，英明苑D座中層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，據悉單位於3月底開價530萬元放售，期內曾調整叫價至480萬元。直至近期，獲新婚夫婦洽購，終累計減價80萬元，即約15%，以450萬元（已補地價）易手，實用呎價約11,222元。從單位相片可見，內籠保持企理。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2007年10月以125萬元（已補地價）購入上述單位，持貨逾15年，現帳面獲利325萬元，物業期內升值2.6倍。 

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撰文 : 黃卓賢

英明苑 居屋 美聯物業

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