【單位直擊】將軍澳兩房居屋「4字頭」有交易　業主持貨逾15年帳面賺2.6倍

將軍澳居屋向來受歡迎，鄰近寶琳站的英明苑，近期兩房單位放盤，業主減價15%後，即獲新婚夫婦洽購。

美聯物業黃少明說，英明苑D座中層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，據悉單位於3月底開價530萬元放售，期內曾調整叫價至480萬元。直至近期，獲新婚夫婦洽購，終累計減價80萬元，即約15%，以450萬元（已補地價）易手，實用呎價約11,222元。從單位相片可見，內籠保持企理。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

資料顯示，原業主於2007年10月以125萬元（已補地價）購入上述單位，持貨逾15年，現帳面獲利325萬元，物業期內升值2.6倍。

同場加映【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機