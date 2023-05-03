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【五窮六絕】恒指公司：疫情期間「五窮六絕七翻身」失效　6月更成全年表現第三佳的月份

股市 15:24 2023/05/03

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【五窮六絕】恒指公司：疫情期間「五窮六絕七翻身」失效　6月更成全年表現第三佳的月份

投資市場向來都有「五窮六絕七翻身」的說法，恒指公司指出，疫情前恒指的表現基本上與「五窮六絕七翻身」相符，但過去3年疫情肆虐導致市場波動，「五窮六絕七翻身」未有再出現。

過去10年恒指在5月的平均回報為負1.1%

過去10年，恒指在5月的平均回報為負1.1%，表現在12個月份當中排行第9位，可說是與「五月沽貨離場」相符，但投資者亦須留意其實期間恒指的5月升跌比例為6升4跌，可見上升次數較多。更重要的是，自2020年初疫情以來，「五窮六絕七翻身」的季節性走勢並未出現，2020至2022年間，6月更成為全年表現第三佳的月份，7月則是表現第二差的月份。

總結而言，11月是恒指過去10年表現最佳的月份，平均回報達3.5%，主要是由2022年的復常憧憬，增長26.6%，以及2020年的疫苗憧憬，增長9.3%的強勁月度表現所帶動。若撇除疫情因素（2020至2022年），最強月份的寶座屬於平均回報達3.3%的4月。

相關文章：【大行看法】梁振輝：內地兩市成交已見回升　料恒指19000點有支持

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編輯：陳韻妍

港股 技術分析 大行報告 疫情 恒生指數
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