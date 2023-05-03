  • 29°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

菲律賓5月17日關閉全境空域6小時 換馬尼拉機場供電系統

環球社會熱點 15:45 2023/05/03

分享：

分享：

菲律賓早前因電力中斷接連出現航班大延誤，當地政府打算在5月17日時，暫時關閉全境空域6小時。屆時政府將更新馬尼拉國際機場相關設備，希望有助解決航空交通混亂問題。

【情人節】菲市長連續3年派福利 單身5年返工3倍日薪 【下一頁】

菲律賓全國領空將於當日凌晨12時至翌早6時期間關閉，馬尼拉機場管理局助理總經理Bryan Co呼籲航空公司，重新安排當日航班，建議旅客及早安排出行。

Co指空域關閉後，將為機場的航空交通管理中心替換能夠持續供電的電力系統，取代已經失效的電子裝備。

愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時 【下一頁】

新年及勞動節假期間，菲律賓機場分別出現因電力中斷導致航班大延誤事故，受影響旅客數以千計。政府已就新年假期的延誤長開調查，新成立的馬尼拉國際機場聯盟亦向政府提文建議書，提出連串升級項目。

馬尼拉機場設計時原定可接待旅客數為3,150萬人次，但在2019年曾高達4,800萬人次。因此，早有意見指機場應該升級，據指翻新成本估計高約達18億美元（約141.3億港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
2023/04/28
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
加拿大擬立法要求 航空公司就航班延誤賠償
2023/04/25
加拿大擬立法要求 航空公司就航班延誤賠償
泰國押後至9月收航班旅客入境稅 旅遊業界促海陸空同步
2023/04/19
泰國押後至9月收航班旅客入境稅 旅遊業界促海陸空同步
英希思路機場安保舉行10日大罷工 勞資薪酬談判破裂
2023/03/31
英希思路機場安保舉行10日大罷工 勞資薪酬談判破裂
德國工會罷工要求加薪達12% 機場陸路交通停擺
2023/03/27
德國工會罷工要求加薪達12% 機場陸路交通停擺

你可能感興趣

外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
09:05 2023/04/28
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
加拿大擬立法要求 航空公司就航班延誤賠償
13:35 2023/04/25
加拿大擬立法要求 航空公司就航班延誤賠償
泰國押後至9月收航班旅客入境稅 旅遊業界促海陸空同步
16:10 2023/04/19
泰國押後至9月收航班旅客入境稅 旅遊業界促海陸空同步
航空 經濟 機場 馬尼拉 菲律賓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美12歲男童穿「只有兩種性別」T恤 慘遭學校趕出課室
美12歲男童穿「只有兩種性別」T恤 慘遭學校趕出課室
【俄烏戰爭】克里米亞再有燃料庫爆炸 烏軍募4萬新兵備戰反攻（持續更新）
【俄烏戰爭】克里米亞再有燃料庫爆炸 烏軍募4萬新兵備戰反攻（持續更新）
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款