菲律賓5月17日關閉全境空域6小時 換馬尼拉機場供電系統

菲律賓早前因電力中斷接連出現航班大延誤，當地政府打算在5月17日時，暫時關閉全境空域6小時。屆時政府將更新馬尼拉國際機場相關設備，希望有助解決航空交通混亂問題。

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菲律賓全國領空將於當日凌晨12時至翌早6時期間關閉，馬尼拉機場管理局助理總經理Bryan Co呼籲航空公司，重新安排當日航班，建議旅客及早安排出行。

Co指空域關閉後，將為機場的航空交通管理中心替換能夠持續供電的電力系統，取代已經失效的電子裝備。

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新年及勞動節假期間，菲律賓機場分別出現因電力中斷導致航班大延誤事故，受影響旅客數以千計。政府已就新年假期的延誤長開調查，新成立的馬尼拉國際機場聯盟亦向政府提文建議書，提出連串升級項目。

馬尼拉機場設計時原定可接待旅客數為3,150萬人次，但在2019年曾高達4,800萬人次。因此，早有意見指機場應該升級，據指翻新成本估計高約達18億美元（約141.3億港元）。

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責任編輯：吳漢培