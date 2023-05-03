【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用

▲ 有「星之子」之稱的香港發明家陳易希在其開發的即時通訊軟件TALK+，加入人工智能聊天機械人「Talk+GPT」，今（3日）宣布供用戶免費使用。

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」的應用範圍愈來愈廣，有「星之子」之稱的香港發明家陳易希亦在其開發的即時通訊軟件TALK+，加入人工智能聊天機械人「Talk+GPT」，今（3日）宣布供用戶免費使用。

TALK+為具備加密貨幣錢包功能的即時通訊程式。有見由Open AI研發的ChatGPT引起全球關注，惟須採用虛擬私人網絡（VPN）才能使用，陳易希經過數個月開發，於TALK+通訊軟件中新增Talk+GPT。現時Talk+GPT建基於ChatGPT 3.5開發，同時設有使用限額，每日最多可答覆20條問題。

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陳易希強調，Talk+GPT仍在不斷優化，「暫時只是小幫手，回覆答案並非百分百準確」，但未來將會愈來愈成熟，團隊亦會加強訓練機械人學習有關科技、區塊鏈技術和金融科技知識。

用戶只需下載TALK+應用程式即可試用有關功能，無需翻牆。陳易希又指，該公司未來發展方向，會續發展及加強AI原素，包括將設計軟件機械人協助企業自動回答客戶問題、又或回答圖像的問題，甚至使用者能透過語音錄音，由機械人以語音回答相關問題等。

責任編輯：張寶燕

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