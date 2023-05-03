▲ 【國際油價】油價急跌拖累「三桶油」齊挫逾3% 大摩下調第3季布油價格預測

銀行危機未止，油價同樣遭震散，昨（2日）紐約期油及布蘭特期油均跌逾5%，創五周低，分別低見71.72美元及75.45美元。「三桶油」受累下挫，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 齊跌4%，而中海油 （00883） 跌3.3%。

摩根士丹利分析師Martijn Rats等在報告中表示，下半年供應吃緊的前景已減弱，並將第四度布倫特目標下調12.50美元至每桶75美元。

同時，該行又將2024年第一季預估下調10美元至85美元，2024年第二季下調7.50美元至85美元，2024年第三季下調5美元至85美元。

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編輯：姚卓然