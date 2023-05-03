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【五一黃金周】攜程：五一內地出境遊訂單按年增近7倍　飛機出行距離恢復至疫前98%、高鐵則回復至80%

股市 14:59 2023/05/03

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【五一黃金周】攜程：五一內地出境遊訂單按年增近7倍　飛機出行距離恢復至疫前98%、高鐵則回復至80%

攜程 （09961） 公布《2023年五一出遊數據報告》，五一內地出境遊訂單按年增近7倍，出境機票、酒店訂單量分別按年增長近9倍及近4.5倍，亞洲國家及地區是內地出境旅客的首選，近70%出境集中於東南亞地區，多地的機票及酒店訂單均超過2019年五一假期水平。

攜程數據顯示，內地十大熱門目的地為北京、上海、成都、杭州、廣州、南京、重慶、西安、武漢及深圳。期內內地景區門票銷售按年增9倍，較2019疫情前增逾2倍，而跨省酒店預訂佔比約7成，飛機出行距離恢復至疫前的98%；高鐵則恢復至8成。

國內單程機票價格較疫情前增長39%

五一期間國內航班架次逾8萬次，較疫前增約15%；假期國內單程含稅機票價格較疫情前增長39%至1211元人民幣。國際航班方面，國際航班恢復至疫情前約40%，出境人次超過2019年同期的熱門航班目的地包括澳門、阿聯酋及馬爾代夫；假期跨境單程含稅機票均價較疫情前高34%至2,104元人民幣。

旅行團方面，國內跟團遊訂單亦按年增11倍，5天以上跟團訂單佔比增至30%。近年流行的私家團訂單較2019年同期增8.7倍，每單消費增11%。

女性用戶和00後用戶在酒店預訂購買力強勁

今年五一假期，女性用戶和00後用戶在酒店預訂上購買力強勁。女性用戶的酒店預訂量較2019年同期增長超2倍，預訂金額增長超3倍，增速明顯高於男性用戶。從用戶年齡來看，五一期間，00後用戶預訂量較2019年同期增長超10倍。

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【旅遊股】攜程：五一假期國內遊預訂量已追平2019年同期水平

記者：宋佩恩

港股 酒店 旅遊酒店股 旅遊行業 攜程集團－S（09961）
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